تشكيل النصر الرسمي أمام الفتح في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفتح بعد قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والفتح

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة النصر والفتح مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الفتح

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، بوشل.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، جابرييل.

خط الهجوم: أوتافيو دا سيلفا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

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