موعد مباراة ألافيس ضد سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد ديبورتيفو ألافيس لمواجهة صعبة أمام سيلتا فيجو، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

ديبورتيفو ألافيس يستعد لمواجهة قوية أمام سيلتا فيجو في الليجا

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ويستضيف ملعب ميندزوروتزا، مباراة ألافيس وسيلتا فيجو، ضمن فعاليات الجولة 21 من مسابقة الليجا.

ويحتل ديبورتيفو ألافيس المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

موعد مواجهة ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو في الليجا

تنطلق أحداث المواجهة يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.

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