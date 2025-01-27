20 لاعبًا في قائمة سموحه لمواجهة زد غدًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة زد المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل.

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وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان - حسين تيمور- عبد الرحمن عامر- بركات حجاج- ميدو مصطفى- هشام حافظ- شريف رضا- محمد ربيعه- محمد كناريا - مصطفى البدرى- محمد سعيد مكرونه - محمد زيكا - عبد الكبير الوادي - محمود صابر - دوكو دودو - محمد كونيه - صامويل امادو - اشرف مجدى - محمد سالم - حسام حسن.

ويحتل فريق سموحه المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل زد المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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