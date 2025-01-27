مفأجاة.. علي معلول يُعلن رحيله عن الأهلي

أعلن التونسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وقال مصدر بالفريق الأول للأهلي في تصريحات خاصة ل "لفجر الرياضي"، أن التونسي علي معلول أبلغ لاعبي الفريق في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، أنه المران الأخير له مع المارد الأحمر، وتقدّم بالشكر لجميع زملائه من اللاعبين.



وأضاف المصدر، أن بعض لاعبي الأهلي كانوا على علم منذ أكثر من شهر برغبة معلول في الرحيل، من بينهم محمد الشناوي وعمرو السولية.



وتابع، أنه حتى اللحظة الحالية لم يجمع اللاعب التونسي متعلقاته من غرفة خلع الملابس بملعب التتش، ولا جديد بعد ما قاله معلول للاعبي الفريق برحيله عن المارد الأحمر خلال الساعات المقبلة.



وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.