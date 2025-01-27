خاص | الفجر يكشف سبب تعطل مفاوضات الزمالك ونجم بتروجيت

ارتبط اسم نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع العديد من الصفقات المحلية في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية من شهر يناير، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي.

وتعاني كتيبة القلعة البيضاء في الوقت الحالي من بعض الأزمات المالية التي تعيق إتمام العديد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق، بخلاف الإصابات القوية والتي كان آخرها التونسي "حمزة المثلوثي"، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

- أسباب تعطل مفاوضات الزمالك وهادي رياض

ولفت هادي رياض مدافع نادي بتروجيت، الأنظار بقوة في الموسم الحالي بعد تقديم اللاعب لمستويات مميزة جذبت أنظار قطبي الكرة المصرية لترميم خط الدفاع.

وأكد مصدر لـ "الفجر الرياضي":" أن المدير الفني السويسري جروس، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، هو سبب توقف المفاوضات، بسبب عدم اقتناعه بقدرات اللاعب من الناحية الفنية".

على جانب آخر، يحاول مسؤولي نادي الزمالك حسم الملف الأكثر جدلا داخل جدران القلعة البيضاء، بشأن تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو، قبل نهاية الموسم الجاري في ظل العروض القوية التي يتلقاها اللاعب في الوقت الحالي سواء محليا أو خليجيا.