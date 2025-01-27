منتخب مصر لكرة اليد يسعى لتحقيق فوزه الأول تاريخيًا على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يطمح منتخب مصر لكرة اليد لتحقيق فوز تاريخي على منتخب فرنسا، وذلك عندما يلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ولم يسبق للفراعنة أن حققوا أي انتصار على المنتخب الفرنسي في أي من المباريات السابقة، سواء كانت ودية أو رسمية.

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وقد تمكن المنتخب المصري من التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على كاب فيردي بنتيجة 31-24 في آخر مباريات الدور الرئيسي للبطولة الحالية.

وتحت إشراف المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور، نجح منتخب مصر في تحقيق نتائج متميزة خلال الدور الأول، حيث تصدر مجموعته في النسخة الـ29 من بطولة العالم للرجال، بعد الفوز على منتخب كرواتيا المضيف بنتيجة 28-24، ليتصدر ترتيب المجموعة.

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