قال لاعب ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال، لإثنين إن زميله في الفريق، الفرنسي كيليان مبابي، "قائد" داخل غرف الملابس، مضيفًا أنه أحد أفضل لاعبي العالم، إذا لم يكن الأفضل.

كارفاخال: مبابي الأفضل في العالم

وقال كارفاخال بعد حصوله على جائزة في حفل رابطة الصحافة الرياضية في مدريد "هو يسجل أهدافًا كثيرة، لقد تأقلم مع المجموعة بشكل رائع منذ اليوم الأول، وأتمنى أن يواصل التسجيل، هو قائد، بكل تأكيد، يبدو وكأنه متواجد مع الفريق منذ 5 أعوام، هو أحد أفضل لاعبي العالم، إذا لم يكن الأفضل".

وتابع صاحب الـ33 عامًا: "يجب الانتظار لنهاية الموسم لإثبات أنه الأفضل في العالم عمليًا، لأن النجاحات الجماعية لها تأثير كبير".

كما أكد الظهير الأيمن أنه "ليس" لديه "أي شك" في عودته لمستواه المعروف بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر الماضي.



وأضاف "البرنامج العلاجي يسير بشكل جيد جدًا، والأمور تسير بشكل ممتاز، ودون أي تأخير، وهذا هو الأهم"

ودافع كارفاخال خلال كلمته عن مدربه، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إزاء الانتقادات الكثيرة التي يواجهها خلال الموسم.

وقال في هذا الصدد: "في عالم كرة القدم، أنت تتحول من السماء إلى الجحيم خلال أسبوع بخسارتين فقط، لا يجب أن ندفن المدرب، مسيرته كمدرب واضحة للجميع، الجميع شاهد فوزه بلقبي في دوري الأبطال معنا خلال 3 أعوام وسط كثير من التشكيك، هو مدرب رائع، وسيحقق ألقاب مهمة هذا الموسم".

وحصل كارفاخال على جائزة خلال الحفل بعد حصوله على 6 ألقاب في 2024، 5 مع الفريق "الملكي"، ولقب مع منتخب إسبانيا.