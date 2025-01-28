تشكيل سموحة وزد فى لقاء اليوم في دوري نايل

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به لقاء اليوم أمام زد المقرر له في السابعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.



تشكيل سموحه وزد فى لقاء اليوم

وجاء التشكيل كالاتى

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعه، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: شريف رضا، محمد متولى كناريا، عبد الكبير الوادي، صامويل امادو، دوكو دودو.

خط الهجوم: محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من حسين تيمور، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدرى، أشرف مجدى،محمد سعيد زيكا، محمود صابر، محمد مصطفى ميدو، محمد كونيه.

وأعلن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد عن تشكيل فريقه أيضًا وجاء كالاتى:

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: أحمد طارق، محمد اسماعيل، سامح ابراهيم، محمد أشرف.



خط الوسط: حمدى علاء، ماجاسا، عبد الرحمن عماد، محمد مصطفى زيكا، عبد الرحمن البانوبى.

خط الهجوم: شادى حسين.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من أحمد الصغيرى، أحمد سيد، مصطفى سعد، إسلام عبد الله، أحمد عادل، على جمال، محمد مزيكا، كاموانى، بيتر زيلو.