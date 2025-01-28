الزمالك 2009 يفوز على بتروجيت في دوري الناشئين

الفجر الرياضي
الزمالك 2009
الزمالك 2009

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على بتروجت بثنائية نظيفة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

الزمالك 2009 يفوز على بتروجيت في دوري الناشئين

أحرز ثنائية الزمالك، أحمد إبراهيم.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وشهد اللقاء كثافة هجومية لأبناء ميت عقبة، نتج عنها تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني عن طريق أحمد إبراهيم في الدقيقتين 57 و87، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

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ويقود فريق 2009 كل من: " سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد أخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسؤولًا للمهمات".

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الزمالك 2009 يفوز على بتروجيت في دوري الناشئين