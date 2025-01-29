تفاصيل تعاقد الأهلي مع تريزيجيه.. وحقيقة تنازله عن مستحقاته

الفجر الرياضي
محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي حصل على موافقة محمود تريزيجيه للتعاقد معه نهائيًا بعد مباراة باتشوكا، واقتراح ضمه لخوض بطولة كأس العالم للأندية فقط لم يكن موجود من الأساس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع تريزيجيه

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي أنهى التعاقد مع تريزيجيه من فريق طرابزون سبور التركي مقابل مليون و600 ألف دولار واللاعب اتنازل للنادي التركي عن أكثر من 150 ألف يورو من أجل الموافقة على عرض الأهلي وليس 100 ألف كما ذكرت بعض التقارير التركية".

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واختتم: "اللاعب كان يمتلك عرض من الدوري السعودي وآخر من الريان القطري لضمه نهائيًا لكنه فضل العودة إلى الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية واستكمال مسيرته الكروية مع الفريق".

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