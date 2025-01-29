زيكو لـVIP: بيراميدز الأفضل وأتمنى اللعب للأهلي.. ومفيش لاعب يساوي 40 مليون جنيه

فجر مصطفى زيكو نجم وهداف نادي زد مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد عدم معرفته بأي شيء يخص عرض الزمالك للاستعانة بخدماته في الميركاتو الشتوي، مضيفًا بأن إدارة ناديه هي من تتفاوض في العروض المقدمة وكل ما يعلمه عن المفاوضات يأتي عبر صفحات السوشيال ميديا.

وقال زيكو خلال تصريحاته لبرنامج VIP الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة راديو أون سبورت، بأن الموسم الماضي كان الأسهل لزد، لأن الجميع كان يرى فريقًا صاعد حديثًا للدوري، لكنه قدم أداءً متميزًا استطاع به الحفاظ على تواجده وسط الكبار، لكن الموسم الحالي أصعب، ورغم ذلك الفريق يسير في الطري الصحيح محققًا نتائج جيدة للغاية.

وأضاف "زيكو" بأن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق يعد من أفضل مدربي مصر في الوقت الحالي من وجهة نظره، خاصة مع تحقيقه لنتائج مميزة خلال ظهوره الأول بالدوري، واقترابه من الفوز بكأس مصر العام الماضي، مشددًا على أن وجود وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة يمثل حالة من الاستقرار داخل الفريق وذلك لما يتميز به من شخصية قوية ورائعة.

وتابع زيكو، الدوري هذا الموسم صعب جدًا في تحديد البطل، خصوصًا وأن الفرق الصاعدة قادرة على الفوز على القطبين، لأن الجميع يبحث عن التواجد ضمن الفرق التسعة الذين سيكونون في مقدمة جدول الترتيب، ويتنافسون على اللقب.

وبسؤاله عن حلمه باللعب لنادي الأهلي وحقيقة رفضه عرض الزمالك، قال "زيكو" للإعلامي أحمد المصري، أن اللعب للنادي الأهلي هو حلم طفولته ويريد تحقيقه، لأن الأحمر هو النادي الأقرب لقلبي، لكن اللعب للزمالك وبيراميدز أيضًا شرف كبير.

وواصل "زيكو" حديثه، بأن اللاعبين في مصر يبالغون جدًا في طلباتهم المادية، ولا يوجد لاعب في مصر يستحق مبلغ 40 مليون جنيه حتى أنا، مضيفًا، تنتقالي لزد خطوة مهمة في مسيرتي الكروية.

وتابع زيكو، بأن تجربة بيراميدز تعد أحد التجارب المهمة في تاريخ الكرة المصرية، وذلك بعدما أصبح من الفرق المصنفة للفوز بالدوري والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا، زد قادر على تحقيق الإنجازات والوصول لما وصل إليه بيراميدز، وذلك بفضل استقراره وتواجد العديد من نجوم كرة القدم داخل مجلس إدارته.

وبالحديث عن عدم تواجده مع منتخب مصر حتى الآن رغم تألقه، قال زيكو، لا أعلم سبب استبعادي رغم تألقي مع زد وانضمامي عندما كنت لاعبًا في حرس الحدود، حيث أن مستواي كان أقل من الوقت الحالي، وهذا ليس في الفترة الحالية فقط، ولكن في فترة البرتغالي فيتوريا أيضًا.

وعن الفارق بين المدرب المحلي والأجنبي، أكد "زيكو" أن المدير الفني المصري قادر على قراءة فكر اللاعب المصري، والعميد حسام حسن أعاد الروح للفراعنة وساهم في عودة الجماهير حول المنتخب من جديد، وبإذن الله هو قادر على الصعود للمونديال والفوز ببطولة أمم إفريقيا 2025.

وبالتحدث عن الفرعون المصري محمد صلاح، أكد "زيكو" أن نجم ليفربول لا يقارن بأحد في العالم، متمنيًا فوزه بالبالون دور في أقرب فرصة، مشددًا على أن مقارنة عمر مرموش بمحمد صلاح بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي تضعه تحت ضغوط كبيرة، لكنه قادر على الوصول لأعلى المستويات.

وفيما يخص تريزيجيه، أكد "زيكو" أنه رغم لعبهما في نفس المركز عندما كنت لاعبًا في منتخب مصر، لكنه كان ينصحني كثيرًا بسبب شعوره بوجود رهبة داخلي نتيجة انضمامي لمنتخب مصر للمرة الأولى، وهذا ما ساهم في تألقي.

وعن مثله الأعلي في كرة القدم، قال لاعب نادي زد، أنه تريزيجيه وكل لاعب له نفس الشخصية داخل الملعب، مضيفًا، في حال انضمامي للأهلي، سأكون قادرًا على اللعب أساسيًا رغم المنافسة التي ستكون قوية وصعبة وشرسة.

وشدد "زيكو" على أن بيراميدز الفريق الأفضل في الوقت الحالي بفضل قوة قائمة لاعبيه، مضيفًا أن الأهلي والزمالك في اسوأ حالتهما.

واختتم مصطفى زيكو حديثه للإعلامي أحمد المصري في VIP، مؤكدًا على أن هدف الصعود في شباك الأولمبي على أرضه هو أفضل هدف في مسيرتي الكروية حتى الآن، ومشددًا على أنه أحرز أهداف في شباك الزمالك وبيراميدز وأغلب الأندية الكبيرة في الكرة المصرية، عدا الأهلي، مشيرًا إلى أنه يتمنى تسجيل هدف في مرمى الأحمر، ووقتها لن يحتفل.

برنامج "VIP" برنامج رياضي يقدمه أحمد المصري يستضيف خلاله نخبة من نجوم الرياضة للحديث عن أهم المستجدات في الساحة الرياضية والكواليس الخاصة بهم، ويذاع عبر راديو أون سبورت الإذاعة الرياضية الأفضل في مصر والعالم العربي.