انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق غدًا الجمعة بطولة الجمهورية للمصارعة  كبار وتحت ١٧ عامًا والتي ينظمها الإتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، والتي يستضيفها نادي سيتي كلوب بشبين الكوم خلال الفترة من ٣١ يناير الجاري وحتي الرابع من فيراير المقبل.

انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة  

حيث تنطلق منافسات البطولة بمنافسات المصارعة الرومانية للكبار في اليوم الأول من البطولة بمشاركه ٤٧ هيئة بعدد ١٥٢ لاعب ثم يعقبها منافسات تحت ١٧ عام  وتعد تلك المنافسات هي أكثر  عددًا من حيث  المشاركة

كما تنطلق منافسات المصارعة الحرة للكبار وتحت ١٧ عام يوم الأحد وتختم البطولة منافستها بالمصارعة النسائية في مرحلتي الكبار وتحت ١٧ عام.

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وتعد بطولة الجمهورية الحالية تحديًا جديدًا لمجلس إدارة الإتحاد بعد توليه المهمة نهاية العام الماضي وبعد نجاحة في تنظيم بطولة ( إبراهيم مصطفي ) في نسختها رقم ٣٥ والتي حقق فيها الإتحاد المركز الأول في المصارعة الحرة والروماني برصيد ٣٢ ميدالية متنوعة.

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