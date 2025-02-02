مدرب إسبانيول يرد على أنشيلوتي: لقطة مبابي لا تستحق بطاقة حمراء

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قيّم مدرب إسبانيول، مانولو جونزاليس، الخطأ الذي ارتكبه لاعبه روميرو ضد نجم كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بعد الفوز على الفريق الملكي 1-0 في ملعب آر سي دي إي.

مدرب إسبانيول يرد على أنشيلوتي: لقطة مبابي لا تستحق بطاقة حمراء

وصرح المدرب بأنه لا يعتبر "أنها تستحق بطاقة حمراء"، على عكس ما طالب به كارلو أنشيلوتي، نظيره في الفريق العاصمي.

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وأصر جونزاليس، في مؤتمر صحفي، على أن القرار "تم اتخاذه بشكل جيد".

وقال: "إنها لقطة قوية، لكن إذا شاهدتم الإعادة أعتقد أنها لم تؤثر على اللاعب. لو كانت قد فعلت ذلك، لكانت بطاقة حمراء مؤكدة بالنظر إلى الوضع".

من ناحية أخرى، أعرب جونزاليس عن رضاه البالغ عن الفوز: "كان اللاعبون بحاجة إلى فرحة من هذا النوع".

وأضاف: "الفوز على بطل أوروبا يمنحك قوة معنوية كبيرة. لا يجب أن يخدعنا ونبالغ في قوتنا، لكنه يمنحك دفعة إضافية".

وبسؤاله عن فرحته في نهاية المباراة، لم يخف المدرب انفعالاته.

وكشف: "أشعر بالكثير من حبي لعملي وأدافع عن ناديي حتى الموت. في حالة إسبانيول، الأمر يتجاوز ذلك بكثير. إنه يوم لا يُنسى وسأبذل قصارى جهدي ليكون النادي في المكان الذي يستحقه".

وأخيرا، أشار المدرب إلى أن الفريق، في المباريات الأخيرة كان "أكثر صلابة وأكثر جدية ومن الصعب إلحاق الضرر به".
 

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