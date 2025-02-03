أحمد بلال: جراديشار لاعب مميز ويتحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن السلوفيني جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لاعب مميز ويجيد التحرك بشكل جيد.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أشرف بن شرقي لاعب كبير ويمتلك كواليتي عالي ويستحق هذا التقديم، وحتى أخر مباراة سجل مع الريان القطري وقاده للفوز".

وتابع:" الأهلي لا يسعي للتعاقد مع لاعبين من الزمالك، وإمام عاشور كان يريد العودة للزمالك قبل انتقاله للأهلي، ولكن لم تتم الصفقة، والأهلي ليس في حاجة لمكايدة الزمالك، لأن الأهلي ألقابه أكثر وهو بطل كل شئ".

وشدد:" نقدر ونحترم إدارة الزمالك ولاعبيها وجماهيره، ولكن الأهلي لن يستأذن منه قبل إبرام أي صفقة، والإداراتين تبادلا الزيارات وهذا موقف كبير من الناديين".

وأوضح:" الزمالك خسر من بيراميدز بأخطاء فردية، والهدف الأول أحبط الفريق بعد خطأ الونش، وفي المباريات الكبيرة لون التيشرت لا يكون فاصل في النتيجة".

وعن مباراة الأهلي ومودرن قال:" كولر كان يريد منح اللاعبين راحة وظهر ذلك من تغييراته في الشوط الثاني، وكنت أتوقع أن تكون المباراة صعبة عن ذلك".

وواصل:" تغيير المدير الفني في بداية الموسم أضر بمودرن سبورت، وكان يجب استمراره، بجانب إبرام صفقات كثيرة في يناير، فمتى سيعرف المدرب مستواهم؟ وهل هم جاهزين؟".

وعن جراديشار قال:" يتحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، وفي مباراة بيراميدز تحرك بشكل جيد وكان هناك كرة لو حسين الشحات مرر له الكرة كان سيسجل، وأشعر أنه لم يتجرأ أكثر مع الفريق، وهل سيكون مهاجم بجانب وسام، أم سيكون بديل".

وأتم:" أزمة الأهلي عدم وجود بديل قوي في مركز الجناح، وذلك ظهر في الفترة الماضية، ورغم تراجع مستوى حسين الشحات كان يشارك لعدم وجود بديل".