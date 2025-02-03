منفردًا بالصدارة.. الأهلي السعودي يحقق فوزا صعبًا على السد القطري في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي فوزا صعبا ومهما على نظيره فريق السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء القوي الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

txt

تشكيل النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة

txt

تريزيجية يسجل ويقود الريان القطري للفوز على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

وانطلقت صافرة بداية مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل عفيف الهدف الأول في الدقيقة الأولى صنع عطال وعادل فيرمينو النتيجة سريعا للأهلي في الدقيقة 10 صنع محرز وعاد ايبانيز بالهدف الثاني في الدقيقة 39 صنعه له فيرمينو وحاول السد تسجيل هدف آخر ولكن انتهى الشوط الأول 2/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي وحاول مدرب السد تحسين مستوى نتيجة المباراة وقام بعدة تغييرات ولكنه لم ينجح في العودة والتعادل وسجل محرز الهدف الثالث في الدقيقة 81 صنع توني وكان السد قريب من الهدف الثاني له ولكن انتهت المباراة 3/1.

الاهلي السعودي أبطال آسيا السد القطري دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال أسيا

مواد متعلقة

رسميًا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع جالينو قادمًا من بورتو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات مديرية التموين لإطلاق النسخة الرابعة من سوق اليوم الواحد

ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. إصابة نجم الفريق بتمزق في الرباط الصليبي

جوجل تطلب من عملائها إضافة حسابات بالجنيه المصري قبل أول أبريل

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز