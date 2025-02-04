موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع نظيره الفيحاء، في الجولة التاسعة عشر القادمة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

ويستعد فريق النصر لمواجهة الفيحاء، يوم 7 فبراير الجاري الموافق الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك معقل العالمي.

وتنطلق مباراة النصر ضد الفيحاء، في تمام الساعة الخامسة والثلث مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء

وسيتم بث مباراة النصر ضد الفيحاء، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات ssc sports السعودية، وتحديدا على قناة ssc 1.