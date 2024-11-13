ضربة موجعة لـ برشلونة بعد التأكد من إصابة نجم الفريق

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، ضربة موجعة، بعد تعرض أنسو فاتي لإصابة قوية أثناء مشاركته في تدربيات الفريق صباح اليوم.

تفاصيل إصابة أنسو فاتي ومدة غيابه

وأعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي عن حجم إصابة أنسو فاتي، ومدة غيابه عن الملاعب، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ونشر النادي الكتالوني بيانا رسميا منذ قليل، وجاء فيه "تعرض أنسو فاتي لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى أثناء التدريبات صباح الأربعاء".

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وكشف برشلونة في بيانه الرسمي، مدة غياب أنسو فاتي، وقال "وسيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريبًا".

ويحتل النادي الكتالوني صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 33 نقطة من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن غريمه ريال مدريد والذي يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 12 مواجهة.

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