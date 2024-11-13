محمد صلاح: سنقاتل من أجل الفوز دائما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث النجم المصري محمد صلاح عن مستقبله هذا الموسم مع فريقه الانجليزي ليفربول، والذي قد يكون الأخير له، بسبب عدم وجود خطوات جادة للتجديد.

وكشف صلاح خلال مقابلة مع قناة ليفربول على يوتيوب عن طموحاته هذا الموسم: ":لا أحب أن فريقنا لديه دائمًا فرص قليلة، نحن نريد الفوز بكل شيء".

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وأشار:" نحن نمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين في جميع المراكز، لدينا لاعبين من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم في كل مركز. نحن لسنا مستضعفين هنا الفريق والمدينة سنقاتل دائمًا من أجل الفوز".

وظهر اللاعب صاحب ال32 عاما بمستوى رائعة هذا الموسم تحت قيادة المدرب آرني سلوت، واستطاع تسجيل سجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

ويتصدر الريدز ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه. وتصدر دوري أبطال أوروبا.
 

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