ليفربول يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم عمر مرموش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن دخول ليفربول الإنجليزي في مفاوضات رسمية مع نادي آينتراخت فرانفكورت، لضم المصري المتألق عمر مرموش مهاجم الفريق الألماني.

مرموش يقترب من الانضمام إلى ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مرموش ألمح إلى تفضيله للعب في الدوري الإنجليزي، وتحديدًا ليفربول، لمزاملة مواطنه محمد صلاح.

txt

عاجل.. كلاوديو رانييري يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة هذا النادي

txt

ريال مدريد يضع عينه على صخرة دفاع روما

واستطاع مرموش لفت الأنظار إليه بعد ظهوره بشكل مميز خلال تواجده مع الفريق الألماني، منذ انضمامه في صيف 2023.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الفريق الألماني لاتمانع في رحيل عمر مرموش، في حال وصول عرض مادي بمقابل 60 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن المهاجم المصري محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبري التي تسعى للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

ويرتبط المهاجم المصري عمر مرموش بعقد مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، حتي صيف 2027.

وشارك مرموش البالغ من العمر 25 عاما، مع فريقه الألماني هذا الموسم في 15 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 13 هدف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.
 

مواد متعلقة

عاجل.. كلاوديو رانييري يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة هذا النادي

ريال مدريد يضع عينه على صخرة دفاع روما
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

طرق تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل

وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريرًا بمدينة العبور

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي