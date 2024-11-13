فوز دكرنس والاوليمبي ونبروة والإنتاج الحربي في دوري القسم الثاني

فوز دكرنس والاوليمبي ونبروة في دوري القسم الثاني

حقق فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله الفوز على فريق صيد المحلة بقيادة عبد الرحمن فهمي بهدفين نظيفين بالجولة السابعة لدوري القسم الثاني.

سجلوالهدفين محمد عيد في الشوط الأول ومحمود عبد العزيز الهدف الثاني بالشوط الثاني.



- فوز فريق مالية كفر الزيات بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق دمياط بقيادة ميدو الدبسي بهدف دون رد سجله صامويل في الشوط الأول.



- فوز فريق دكرنس بقيادة حسين حمدي على فريق بني عبيد بقيادة عادل صديق بهدف دون رد.



-تعادل فريق تلا بقيادة فؤاد سلامه مع فريق بايونيرز بقيادة أحمد عبد الظاهر بهدف لمثله تقدم شباب تلا بهدف سيد حمدي وتعادل ناجي لبايونيرز.



- تعادل فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي مع فريق ميجا سبورت بقيادة جاد توفيق بهدف لمثله تقدم فريق بيلا بهدف أحمد مكاوي وتعادل علام رمضان لميجا سبورت.

وتقرر إلغاء لقاء القزازين مع كفر الشيخ لإصابة لاعب كفر الشيخ ونقله للمستشفى.



المجموعة السادسة



- فوز ط فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير على فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين بهدفين مقابل هدف تقدم الاوليمبي بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق اسلام غارب ومحمد كمال بينما سجل محمد سمير هدف دلفي.

-تعادل فريق أصحاب الجياد بقيادة محمد صديق مع فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور سلبيًا.





وفاز فريق المجد السكندري بقيادة فخر الدين صبري على فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني بهدف دون رد.



- فوز فريق الحمام بقيادة محمد كابورياعلى فريق الجزيرة بمطروح بقيادة ايمن مجدي بثلاثية نظيفة سجلها مصطفى كشري هدفين وكريم فوزي.



- تعادل فريق الزهور بمطروح بقيادة أيمن عبد الحكيم مع فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني بهدف لمثله.



المجموعة الرابعة



فوز فريق الانتاج الحربي بقيادة أيمن عبد العزيز على فريق دياموند بهدفين نظيفين.