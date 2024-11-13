ناصر منسي يكشف حقيقة وجود مشكلة مع شيكابالا

الفجر الرياضي
ناصر منسي
ناصر منسي

كشف ناصر منسي مهاجم الزمالك، حقيقة وجود خلاف بينه وبين محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض وذلك بعد المشادة التي حدثت بينهما في لقاء سموحة بمسابقة الدوري المصري.

ناصر منسي: شيكابالا أخي الكبير.. ولا توجد خلافات معه

قال منسي في تصريحات إعلامية، اليوم: “شيكابالا أخي الكبير ولا يوجد أي خلافات معه وهو من أساطير الكرة المصرية وأحترمه، وكل ما يثار عن وجود خلافات معه غير صحيح”.

وتابع منسي قائلًا: “ما حدث بيننا في لقاء الزمالك وسموحة مجرد حديث جانبي يحدث بين أي زميلين في فريق واحد”.

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حقيقة خلاف شيكابالا مع ناصر منسي

وأضاف مهاجم الزمالك: “أسير بخطى ثابتة  مع الفريق من أجل إسعاد جمهور القلعة البيضاء وتوقعت البدء بشكل أساسي في مباراة سموحة وربنا أكرمني بالتسجيل”.

وفاز الزمالك، على سموحة بهدفين دون رد، سجلهما ناصر منسي ومصطفى شلبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، يوم الجمعة الماضي.

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