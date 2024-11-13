رد حاسم من نيمار حول مستقبله مع الهلال.. وإمكانية انتقاله إلى سانتوس

الفجر الرياضي
نيمار
نيمار

أوضح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال، حقيقة ما يقال حول انفصاله عن الفريق السعودي في ميركاتو يناير المقبل، وعودته إلى فريقه السابق سانتوس.

ترددت أحاديث مؤخرًا، عن تحرك نادي الهلال للتخلص من نيمار في انتقالات يناير وعدم استمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2025 بسبب إصاباته.

نيمار: لن أعود إلى سانتوس في 2025

قال نيمار في تصريحاته مع شبكة “ESPN”: “لا توجد إمكانية لعودتي إلى نادي سانتوس في عام 2025”.

وأشار نيمار إلى التزامه بمدة عقده الحالي مع الهلال والممتد لنهاية الموسم، نافيًا وجود أي خطط لديه حول مستقبله في الوقت الحالي.

يذكر إن نيمار انتقل إلى الهلال السعودي في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، ووقع عقدًا مدته عامين.

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وخاض نيمار 7 مباريات مع الهلال منذ انضمامه وسجل هدفًا وصنع 3 أهداف، وغاب اللاعب فترة سنة كاملة عن المباريات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

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