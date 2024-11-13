مواجهات ساخنة وقوية في دوري القسم الثاني

تنطلق الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة والجولة السابعة للمجموعة الرابعة مجموعتي القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني ب.



المجموعة الثالثة



1- الشرقيه بالزقازيق مع النصر

يشهد ملعب مركز شباب ههيا صطدم مرتقب بين فريق الشرقية بالزقازيق صاحب المركز السادس بقيادة خالد القماش برصيد 5 نقاط مع فريق النصر وصيف المجموعة بقيادة خالد القماش برصيد 13 نقطة.



2- العبور مع بور فؤاد



يستضيف نادي العبور لقاء بين فريق العبور متصدر المجموعة بقيادة حسام عوض برصيد 13 نقطة مع فريق بور فؤاد صاحب المركز الثالث بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 10 نقاط.



3- المريخ مع الشمس



على ملعب نادي المريخ يحل فريق الشمس صاحب المركز الرابع بقيادة طة شحاته برصيد 7 نقاط ضيفًا ثقيلًا على فريق المريخ صاحب المركز التاسع بقيادة حمادة طلبة برصيد

3 نقاط.



4- نجمة سيناء مع المستقبل سبورت



على ملعب نادي بهتيم يلعب فريق نجمة سيناء صاحب المركز الثامن بقيادة حاتم حسن برصيد 3 نقاط مع فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الخامس بقيادة محمد حسن برصيد 6 نقاط.



5- جنوب سيناء مع 6 أكتوبر



على ملعب دار المدفعية يواجه فريق جنوب سيناء متذيل المجموعة بقيادة تامر رياض برصيد نقطتين فريق 6 أكتوبر صاحب المركز السابع بقيادة أحمد الضظوي برصيد 5 نقاط.

المجموعة الرابعة





1- مصر للتامين مع تيم إف سي

على ملعب نادي مصر للتامين يواجه فريق مصر للتامين صاحب المركز التاسع بقيادة عمرو عبده برصيد 5 نقاط فريق تيم إف سي متصدر المجموعة بقيادة محمد شرف برصيد 14 نقطة.



2-النجوم مع بنها



على ملعب نادي السلمانية يلتقي فريق النجوم وصيف المجموعة بقيادة شاكر عبد العال مع فريق بنها صاحب المركز الثالث بقيادة محسن عبد المحسن يدخل الفريقان اللقاء برصيد 10 نقاط.



3- ايسترن كومباني مع البلاستيك



على ملعب كلية الزراعة بالجيزة يلعب فريق ايسترن كومباني صاحب المركز الخامس بقيادة طارق يحيي برصيد 7 نقاط مع فريق البلاستيك صاحب المركز العاشر بقيادة احمد عبد الغني برصيد 3 نقاط.



4-جمهورية شبين مع الو ايجيبت



على ملعب نادي جمهورية شبين يستقبل فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع بقيادة حازم ابو النور برصيد 6 نقاط فريق الو ايجيبت متذيل المجموعة بقيادة محمد جمال برصيد نقطتين.

