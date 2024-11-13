توك شو سبورت.. كواليس تحركات الأهلي لعودة محمد شريف والزمالك ينتظر فتوى الفيفا لقيد إيجاريا في قائمة الفريق

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ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاربعاء 13- 11- 2024:

كواليس تحركات الأهلي لعودة محمد شريف

كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس طرح اسم محمد شريف لاعب الخليج السعودي، للعودة إلى النادي الأهلي مجددًا.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إن محمد شريف تواجد في القاهرة الأيام الثلاثة القاهرة وغادر فجر اليوم الأربعاء.

وتابع كريم رمزي: محمد شريف لديه رغبة في العودة لمصر خلال شهر يناير ولديه القدرة على إنهاء ملفه وتخليص نفسه من نادي الخليح سواء بالتراضي أو بالتنازل عن بعض مستحقاته.

وأضاف كريم رمزي: الأولوية لـ محمد شريف هي عودته للنادي الأهلي، والنادي يُرحب، والأهلي كان يريد شريف سابقًا لكن لم تسر الأمور بشكل جيد حيث كان يتبقى له موسم ونصف في عقده.

وأكمل رمزي: قبل الموسم الحالي تحدث أحد مسئولي الأهلي مع شريف عن عودته وتم تأجيل الأمر إلى يناير لكن لم يكن هناك أي شيء رسمي، وكانت محادثات شفهية فقط دون أي عروض رسمية.

الزمالك ينتظر فتوى الفيفا لقيد إيجاريا في قائمة الفريق

أكد الإعلامي محمد الليثي، على أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ينتظرون رأي الفيفا، حول إمكانية مشاركة أوفي ايجاريا في المباريات الرسمية وقيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من عدمها.

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "يترقب مسئولو نادي الزمالك الرد الأخير بشأن فتوى الفيفا حول إمكانية مشاركة أوفي ايجاريا في المباريات الرسمية وقيده في قائمة الفريق من عدمه دون الإنتظار إلى الميركاتو الشتوي".

وواصل: "وأنهى الزمالك إجراءات الحصول على توقيع أوفي إيجاريا لمدة موسم بناء على توصية جوزيه جوميز بخلاف تجهيز عقدا أخر لستة أشهر فقط في حال التأكد من عدم قيده قبل فترة ميركاتو يناير المقبل ".

علي معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي ومفاجأة بشأن وجهته المقبلة



اقترب النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول يرغب في العودة سريعا للتدريبات الجماعية بفريق الأهلي، من أجل إثبات نفسه، ورغبته الأولى هي الاستمرار مع المارد الأحمر ".

وتابع:" علي معلول يبحث عن عرض مميز للانتقال إلى صفوفه خلال شهر يناير المقبل، في حال قرر النادي الأهلي عدم استمراره، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية بالفريق"



ثم اختتم كريم رمزي:" علي معلول ينتظر وصول عرض من نادي قطري، من أجل الانضمام إليه في الفترة القادمة، والأقرب رحيل اللاعب عن صفوف النادي الأهلي في يناير المقبل، والانتقال إلى الدوري القطري".



