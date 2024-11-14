حقيقة زيادة عدد لاعبي الأهلي في قائمة كأس الإنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أفاد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي بأن لوائح بطولة كأس الإنتركونتيننتال، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لم تشهد أي تعديلات أو تغييرات، خاصة فيما يتعلق بقوائم الفرق المشاركة في البطولة.

وأكد المصدر أنه تم إطلاع الأندية المشاركة على لوائح البطولة قبل انطلاقها، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالقوائم والمكافآت الخاصة بالفوز والخسارة.

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وأشار المصدر إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين النادي الأهلي و«فيفا» لمناقشة الترتيبات التنظيمية لمباراة نصف النهائي «كأس التحدي» والمباراة النهائية للبطولة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يحق له تسجيل 23 لاعبًا في قائمته لمباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال أمام الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، المقررة في منتصف ديسمبر المقبل.

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