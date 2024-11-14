يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب الأردن وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس العالم للقارة الاسيوية.

تشكيل منتخب العراق لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم

أعلن خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، التشكيل المختار لمواجهة الأردن والذي جاء كالاتي:-

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: ميرخاس دوسكي، ريبين سولاقا، مناف يونس، مصطفى سعدون.

خط الوسط: سعد عبد الأمير، أمير العماري، أمجد عطوان.

خط الهجوم: علي جاسم، إبراهيم بايش، أيمن حسين.

موعد انطلاق المباراة وترتيب المجموعة

ويتواجد منتخبا العراق والأردن في المجموعة الثانية التي كوريا الجنوبية وعمان والكويت وفلسطين.

ويتواجد العراق في المركز الثالث برصيد نقاط من الفوز بمباراتين والتعادل في واحدة والهزيمة في مثلها.

بينما يتواجد منتخب الاردن في الوصافة 7 نقاط، من الفوز بمباراتين والتعادل في واحدة وتلقى هزيمة واحدة.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة السابعة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.