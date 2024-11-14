توقيت مباريات ثمن نهائي كأس مصر كرة اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت فعاليات منافسات دور الـ 32 من كأس مصر لرجال كرة اليد وتم تحديد منافسي الأهلي والزمالك، كما تنطلق منافسات ثمن نهائي كأس مصر للرجال يوم 18 مارس المقبل.

ويستعد فريق الأهلي كرة اليد رجال لمواجهة نظيره فريق هيليوبوليس بينما يواجه الزمالك ضد القناة، كما يواجه نادي سبورتنج حامل لقب النسخة الماضية فريق دلفي.

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الزمالك يهزم البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

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وجاء جدول مباريات ثمن نهائي كأس مصر كالآتي: الذي يقام فعالياته يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس

القناة ضد الزمالك.. الساعة 6 مساء

اتحاد الشرطة ضد  الشمس.. الساعة 6 مساء

سبورتنج ضد دلفي.. الساعة6 مساء

أصحاب الجياد ضد سموحة... الساعة 6 مساء

طلائع الجيش ضد الطيران.. الساعة 6 مساء

هيليوبوليس ضد الأهلي.. الساعة 7 مساء

البنك الأهلي ضد الجزيرة.. الساعة 8 مساء

الزهور ضد العبور.. الساعة 8 مساء.

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