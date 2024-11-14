محمد حمدي يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواصل محمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في المرحلة الأخيرة من عملية التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في ركبته مؤخرًا.

ويستعد حمدي للانضمام إلى التدريبات الجماعية مع الفريق بعد فترة التوقف الدولي، استعدادًا لمباراة الزمالك القادمة ضد المصري البورسعيدي.

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وكان حمدي قد أصيب بتمزق في الرباط الخارجي للركبة، لكنه في طريقه للشفاء الكامل ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات بعد استئناف النشاط الدولي.

ويواجه الزمالك تحديًا آخر بسبب غياب عدد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابات، مثل أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر.

 

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