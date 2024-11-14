لرفع معدلات اللياقة البدنية.. تدريبات خاصة لـ "شيكابالا" والسعيد

الفجر الرياضي
شيكابالا
شيكابالا

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله السعيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على هامش مران الأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا الدولي، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية.

لرفع معدلات اللياقة البدنية.. تدريبات خاصة لـ "شيكابالا" والسعيد 

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لرفع معدلات اللياقة البدنية لهما.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

تحديد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية أمام الزمالك

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ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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