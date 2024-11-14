تفاصيل جلسة جوميز مع سيف الدين الجزيري

الفجر الرياضي
جوميز
جوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لخوض مباراة النصر الودية في اعتزال خالد حسين.

تفاصيل جلسة جوميز مع سيف الدين الجزيري 

ومنح البرتغالي جوميز تعليمات فنية خاصة للجزيري، قبل أن يؤدي المهاجم التونسي تدريبات خاصة عقب انتهاء المران.

وأدى الجزيري تدريب خاص تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد، بالتسديد على مرمى محمود الشناوي سواء باستقبال الكرات العرضية أو الكرات الأرضية وتسديدها مباشرة على مرمى الحارس الشاب.

موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين بمشاركة الزمالك

شوبير يكشف تفاصيل أزمة مستحقات كهربا مع الزمالك وتطورات البلاغ

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

مواد متعلقة

أحمد سليمان يشيد بجهود الليبيين في تنظيم مباراة الزمالك والنصر

جوميز يقرر تأجيل مناقشة صفقات الزمالك الشتوية.. ولكن باستثناء وحيد

الأكثر قراءة

قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 15 نوفمبر بأسواق الجمهورية

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا