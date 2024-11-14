جهاد جريشة يكشف عن أول وآخر اعتذار له في مسيرته التحكيمية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أوضح الحكم الدولي السابق جهاد جريشة أنه قدم اعتذارًا واحدًا فقط في مسيرته التحكيمية، وذلك عن خطأ في مباراة الأهلي ضد الرجاء بالدوري المصري، مشيرًا إلى أنه لم يكرر هذا التصرف في أي مباراة أخرى.

وفي تصريحات له عبر بودكاست "فنجان شاي"، قال جريشة: "اعتذرت مرة واحدة فقط في حياتي ولن أكررها مجددًا".

 وأضاف: "كنت في كأس العالم للشباب بنيوزيلندا 2015، وكان معي الحكم الإسباني لاهوز الذي اعتذر عن خطأ في مباراة برشلونة وريال مدريد، وتقبل الناس ذلك دون مشكلة".

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وتابع جريشة: "بعد عودتي من نيوزيلندا، أداريت مباراة الأهلي ضد الرجاء وكان شعوري بالثقة مرتفعًا بعد مشاركتي في كأس العالم للشباب، فاحتسبت ضربة جزاء للأهلي بكل يقين، ولكن بعد مراجعتي للفيديو اكتشفت أنها كانت تمثيلًا واضحًا، فقررت الاعتذار مثل لاهوز، لكن رد فعل جمهور الزمالك والإعلام كان قاسيًا للغاية، ومنذ ذلك الحين لم أكرر ذلك التصرف".

 

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