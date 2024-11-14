تشكيل منتخب مصر للشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا

أعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني للبرازيل، تشكيل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في المباراة المرتقبة ضد منتخب المغرب، اليوم الخميس، ضمن تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تُنظم خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "عبد المنعم تامر (حارس مرمى)، معتز محمد، عبد الله بوستانجي، سليم طلب، أحمد كاباكا، محمد زعلوك، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، عمرو خالد بيبو، محمد السيد".

أما قائمة المنتخب بالكامل فتضم: "عبد المنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال (حارس مرمى)، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى".

وفي ذات السياق، حقق منتخب تونس للشباب فوزًا على ليبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لدورة شمال إفريقيا، التي أُقيمت اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس.