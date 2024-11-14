رسميًا| 13 دولة تؤكد مشاركتها في البطولة الإفريقية لشباب الشطرنج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة أحمد عدلي عن تأكيد 13 دولة مشاركتها في البطولة الإفريقية للشباب تحت 20 سنة التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت 13 دولة مشاركتها في البطولة الإفريقية للشطرنج للشباب بواقع 52 لاعبًا ولاعبة.

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وتضم قائمة الدول المشاركة كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

وتقام البطولة الإفريقية للشباب للشطرنج تحت 20 سنة تحت رعاية روساتوم الروسية للطاقة النووية، كما تقام أيضا على هامش البطولة الإفريقية بطولة بداية 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر في مجمع صالات حسن مصطفى بجوائز مالية تبلغ 250 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تصل وفود الدول المشاركة بدءً من غدا الجمعة الموافق يوم 15 نوفمبر الجاري، علمًا بأن المنافسات ستبدأ بعد غدا السبت في مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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