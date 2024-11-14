ليسوتو وإفريقيا الوسطى يهديان الجابون تذكرة التأهل لأمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
الجابون
الجابون

لحق منتخب الجابون بركب الصاعدين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بالمغرب أواخر العام المقبل.

ليسوتو وإفريقيا الوسطى يهديان الجابون تذكرة التأهل لأمم إفريقيا 2025

واستفاد المنتخب الجابوني من فوز منتخب ليسوتو 1 / صفر على ضيفه منتخب إفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وارتدى نيو موخاشاني دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب ليسوتو الوحيد في الدقيقة 51، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول في مشوار التصفيات.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ليسوتو إلى 4 نقاط، ليتقدم للمركز الثالث، مانحا بطاقة الصعود الثانية عن تلك المجموعة إلى نظيره الجابوني، صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك 7 نقاط، قبل لقائه مع ضيفه منتخب المغرب (مستضيف النهائيات)، الذي يتربع على القمة برصيد 12 نقطة.

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وفي حال تساوي منتخبي الجابون وليسوتو في رصيد 7 نقاط بنهاية التصفيات، سوف يصعد المنتخب الجابوني للنهائيات، نظرا لتفوقه في فارق المواجهات المباشرة على منتخب ليسوتو، بعدما تغلب على منافسه في مباراة وتعادل معه في الأخرى.

وكان منتخب الجابون يطمح لخسارة منتخب إفريقيا الوسطى أمام ليسوتو من أجل حسم صعوده رسميا للنهائيات.

وأصبح منتخب الجابون الفريق الـ11 الذي يقتنص بطاقة الترشح للنهائيات، بعد منتخبات المغرب والجزائر ومصر وكوت ديفوار والسنغال والكاميرون وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية وأنجولا وغينيا الاستوائية.

يذكر أن أصحاب الصدارة والوصافة في المجموعات الـ12 بالتصفيات سوف تتأهل للنهائيات وفقا للائحة.

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