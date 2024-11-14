الزمالك يدعم السعيد وإدريس في انتخابات اتحادي السلة والسباحة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك دعم المرشحين من أبناء النادي في انتخابات الاتحادات الرياضية المختلفة خلال الفترة الحالية.

الزمالك يساند السعيد وإدريس

واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على دعم طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بالنادي، بعدما ترشح في انتخابات اتحاد كرة السلة، المقرر لها غدًا الجمعة على مقعد العضوية ضمن قائمة عمرو مصيلحي في ظل التناغم والترابط في هذه القائمة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة غدًا الجمعة بمشاركة 39 هيئة.
وفي نفس الوقت استقر مسؤولو نادي الزمالك على دعم ياسر إدريس المرشح لانتخابات اتحاد السباحة على منصب الرئاسة.

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ومن المقرر أن تقام غدًا الجمعة انتخابات الاتحاد المصري للسباحة، وتتنافس قائمتان على خوض الانتخابات، الأولى يترأسها ياسر إدريس، بينما يترأس الثانية رؤوف نور.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة 10 هيئات فقط لها حق التصويت في الانتخابات، وهى أندية الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس، والمعادي وسموحة وسبورتنج.

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