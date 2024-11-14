خالد حسين نجم الكرة الليبية: شرف لي مشاركة نادي الزمالك في مهرجان اعتزالي
أعرب خالد حسين، نجم الكرة الليبية، عن سعادته البالغة بمشاركة نادي الزمالك في مهرجان اعتزاله أمام نادي النصر الليبي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة.
خالد حسين: الجميع يريد رؤية نجوم نادي الزمالك مثل شيكابالا
وقال حسين في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بمشاركة نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي، وشرف كبير لي أن يأتي تكريمي مع نادي كبير مثل الزمالك".
وأضاف: "الجميع يريد رؤية نجوم نادي الزمالك مثل شيكابالا وعبدالله السعيد ودونجا وجميع اللاعبين نجوم وكبار".