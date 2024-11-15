كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، مع منتخب الرأس الأخضر في الساعة السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب.

وقد ضمن منتخب مصر تأهله إلى النهائيات بعدما جمع 12 نقطة من 4 مباريات، محققًا العلامة الكاملة بفوزه على موريتانيا ذهابًا وإيابًا، بوتسوانا ذهابًا، والرأس الأخضر ذهابًا.

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويقع منتخبا الرأس الأخضر وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من: "محمد عواد في حراسة المرمى، حمدي فتحي، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام في الدفاع، محمد حمدي، دونجا، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد في الوسط، بينما يتواجد إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، مصطفى محمد في الهجوم".

يغيب عن اللقاء عدد من اللاعبين الأساسيين، منهم محمد صلاح الذي تم استبعاده للراحة، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ومحمد هاني بسبب الإصابات. كما تم استبعاد محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية للإيقاف.

مباراة اليوم ستكون التاسعة لحسام حسن مع منتخب مصر، حيث خاض 8 مباريات سابقة فاز في 6 منها، وتعادل في واحدة، وخسر في أخرى، وكانت آخر خسارة له أمام كرواتيا في مباراة ودية.

بعد مواجهة الرأس الأخضر، يستعد منتخب مصر لاستضافة منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي في ختام التصفيات.