إمام عاشور يخضع لفحص طبي قبل استئناف تدريبات الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خضع إمام عاشور، لاعب الأهلي، لفحص طبي بعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك عقب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على زد في الدوري المصري.

سيحدد الفحص الطبي قدرة إمام عاشور على المشاركة في التدريبات، وإذا كانت حالته مستقرة، فإنه من المتوقع أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

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كان اللاعب قد عانى من إجهاد في العضلة الخلفية أثناء مباراة زد، وتم استبداله على إثرها.

وبعد خضوعه لبرنامج تأهيلي بإشراف الجهاز الطبي، أصبح جاهزًا للانضمام للتدريبات الجماعية.

 

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