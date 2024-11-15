فوز التعدين ومكادي ومركز شباب سوهاج وتعادل نجوم مصر بالقسم الثاني

تغلب فريق النصر للتعدين على فريق المدينة المنورة بهدف دون رد سجله حسن محمد بالمجموعة الأولى للقسم الثاني.



- فوز فريق مكادي على فريق كيما أسوان بهدف دون رد سجله وسيدوم.



- فوز شباب سوهاج على فريق قوص على بهدفين مقابل هدف تقدم فريق قوص بهدف احمد منصور في الشوط الأول واضاف محمد السيد هدف سوهاج في الشوط الثاني

وإدرك سوهاج الهدف الثاني.



- تعادل فريق الالومنيوم مع فريق الاقصر بثلاثية لكل منهما سجلها حمادة المعناوي ومحمود كمال وبالو الالومنيوم بينما سجل اوكوشا ودانيال أهداف الاقصر.



المجموعة الثانية

- فوز فريق مصر للمقاصة على فريق الواسطى بهدف دون رد سجله أحمد فتحي

- فوز فريق البداري على فريق المنيا بهدف دون رد سجله احمد خالد.



- تعادل فريق نجوم مصر مع فريق اسمنت اسيوط بهدف لمثله تقدم اسمنت اسيوط بهدف على ازارو في الشوط الأول وتعادل شيلايفرت من ركلة جزاء لنجوم مصر في الشوط الثاني.



- فوز فريق الفيوم على فريق مركز شباب طامية بثلاثية مقابل هدفين.



- تعادل فريق بني مزار مع فريق تليفونات بني سويف سلبيًا.