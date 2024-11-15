رغم الصليبي.. سلمان الفرج يرافق المنتخب السعودي إلى إندونيسيا

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى جاكرتا استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا ضمن تصفيات الجولة السادسة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم الآسيوية.

سلمان الفرج يتواجد مع الأخضر في إندونيسيا

ويلتقي المنتخب السعودي ضد إندونيسيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة.

وقد تعادل المنتخب السعودي، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بنتيجة 0-0 أمام منتخب أستراليا.

وشهدت بعثة المنتخب السعودي عندما وصلت إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تواجد قائد المنتخب سلمان الفرج، رغم تعرضه لإصابة قوية قبل المباراة الماضية أمام أستراليا.

وأُصيب سلمان الفرج في الرباط الصليبي قبل المباراة الماضية أمام أستراليا وتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.