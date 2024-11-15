مباراة كاب فيردي تأشيرة محمد ربيعة لبوابة الظهور الدولي مع منتخب مصر

يشارك محمد ربيعة، مدافع فريق سموحة، لأول مرة في مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال مواجهته المرتقبة أمام الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، فيما يأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على موريتانيا.

ويضم التشكيل الأساسي للمنتخب: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد حمدي، محمد ربيعة، حمدي فتحي، وأحمد عيد في الدفاع، بينما يتوسط الميدان محمود صابر، محمد شحاتة، وأحمد نبيل كوكا، وفي خط الهجوم طاهر محمد طاهر، إبراهيم عادل، وأسامة فيصل.