تعرف على نتائج الجولة الاولى "بمجموعة السويس" من دورى القسم الرابع

أسفرت نتائج مواجهات اليوم الجمعه، في الجولة الاولى بدورى القسم الرابع بين اندية السويس وجنوب سيناء كالتالي..

حقق فريق السويس للرياضات البحرية فوزا كبير على نظيرة فريق كونكورد شرم الشيخ على ملعبه بنتيجة 5 / 0، ليحصل الفريق السويسي على أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة.



وفي السويس انتهت مباراة نادى التجارة ومركز شباب الجبلايات بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق وحصل الفريقين على نقطه، كما استطاع مركز شباب عرب المعمل تحقيق فوزا مثيرا على نظيرة فريق الهجن سيناء بنتيجة 2 / 0 ويحصل على الثلاث نقاط.

وتقام المسابقة تحت اشراف وتنظيم منطقة السويس لكرة القدم.

وياتى ترتيب المجموعة كالتالى:

1- الرياضات البحرية 3 نقاط

2- شباب عرب المعمل3 نقاط

3- شباب الجبلايات 3 نقاط

4- التجارة السويس 3 نقاط

5-الهجن جنوب سيناء3 نقاط

6-كونكورد شرم الشيج3 نقاط