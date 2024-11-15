طاهر محمد يفتتح التسجيل لمنتخب مصر ضد الرأس الأخضر " فيديو"

نجح طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول لصالح الفراعنة عند الدقيقة 28، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، بعد انطلاقة مميزة من الجبهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة في أقصى شباك حارس كاب فيردي.

وفي الدقيقة الخامسة من المباراة، تعرض محمد شحاتة، لاعب وسط منتخب مصر، لإصابة في العضلة الضامة، ليغادر الملعب ويحل بدلًا منه نبيل عماد دونجا. وبذلك، كان هذا هو التغيير الأول في المباراة.

وكان منتخب مصر قريبًا من افتتاح التسجيل، حيث انطلق أسامة فيصل مهاجم الفريق في هجمة مرتدة، لكن أرضية الملعب عرقلت محاولته في الانفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 27، كان محمود صابر قريبا من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد هجمة منظمة من جانب لاعبي الفراعنة، لتصل الكرة لصابر الذي سدد الكرة بقوة ولكن العارضة تمنعه من التسجيل.