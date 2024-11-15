تشكيل البرتغال الرسمي أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب البولندي، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال مع نظيره المنتخب البولندي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز، انتونيو سيلفا، ريناتو فيغا، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينها، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رافاييل لياو، كرستيانو رونالدو، بيدرو نيتو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.