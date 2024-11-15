تشكيل البرتغال الرسمي أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب البولندي، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال مع نظيره المنتخب البولندي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

txt

“ ماتش الفراعنة“ Egypt بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر عبر يلا شوت كورة لايف الآن في تصفيات أمم إفريقيا

txt

موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا اليوم الإثنين 14-10-2024 في دوري الأمم الأوروبية

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى:  ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز، انتونيو سيلفا، ريناتو فيغا، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينها، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رافاييل لياو، كرستيانو رونالدو، بيدرو نيتو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأمم الأوروبية المنتخب البولندي برونو فيرنانديز بطولة دوري الأمم الأوروبية بيرناردو سيلفا تشكيل البرتغال الرسمي دوري الأمم الأوروبية كرستيانو رونالدو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

وكيل كولر يكشف موقف السويسري من العروض الحالية.. ومستقبله مع الأهلي

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مواعيد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية