شمايكل وإريكسن ضمن تشكيل الدنمارك الرسمي أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
إريكسن
إريكسن

يخوض منتخب الدنمارك مواجهة قوية ضد إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن بريان ريمر المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن التشكيل الرسمي للمنتخب.

وجاء تشكيل الدنمارك لمباراة إسبانيا كالتالي:

  • حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
  • خط الدفاع: يواكيم أندرسن، ألكسندر باه، يانيك فييترجارد، فيكتور كريستيانسن.
  • خط الوسط: مورتن هيمولماند، بيير إيميل، كريستيان نورغارد.
  • خط الهجوم: كريستيان إريكسن، راسموس هويلوند، ألبرت جرونبايك.
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تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

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ويتواجد المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة بعشر نقاط بينما يقع منتخب الدنمارك في المركز الثاني بسبع نقاط.
 

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