يوفنتوس يعلن فسخ التعاقد مع بول بوغبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن يوفنتوس الإيطالي، يوم الجمعة، أنه سينهي عقد لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا، في نهاية نوفمبر الحالي، بعد إيقافه حتى مارس المقبل بسبب تعاطي المنشطات.

وقال النادي في بيان: يعلن يوفنتوس وبول بوغبا أنهما اتفقا على إنهاء عقده اعتبارا من 30 نوفمبر 2024.

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وتم إيقاف بوغبا الذي كان عقده مع يوفنتوس سينتهي في يونيو 2026، منذ سبتمبر 2023 بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون في أغسطس 2023، وخفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إيقافه من أربع سنوات إلى ثمانية عشر شهرًا مطلع أكتوبر الماضي.

بول بوجبا بول بوغبا تعاطي المنشطات
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