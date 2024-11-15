بين الشوطين.. التعادل الإيجابي يحسم ودية الزمالك والنصر الليبي

انتهت أحداث الشوط الأول، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النصر الليبي الودية، في مهرجان اعتزال النجم الليبي خالد حسين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



جاء الهدف الأول في المباراة لصالح فريق النصر الليبي، في الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الأول للمباراة.



ونجح المدافع الشاب جيفرسون كوستا في إحراز هدف التعادل لصالح القلعة البيضاء، في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.



تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.