موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد التعادل أمام كاب فيردي



تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة غدًا السبت بعد تعادلها مع منتخب الرأس الأخضر 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة في المغرب.

تقدم منتخب مصر أولًا في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، قبل أن يعادل ريان مينديز للمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره الحالي الأحد الماضي استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، حيث واجه منتخب الرأس الأخضر خارج مصر يوم الجمعة، ويخوض مباراة مع بوتسوانا على أرضه الثلاثاء المقبل.

واستمر منتخب مصر في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الرأس الأخضر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحل المنتخب الموريتاني في المركز الرابع بنفس الرصيد.