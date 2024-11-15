موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد التعادل أمام كاب فيردي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة غدًا السبت بعد تعادلها مع منتخب الرأس الأخضر 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة في المغرب.

تقدم منتخب مصر أولًا في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، قبل أن يعادل ريان مينديز للمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

txt

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

txt

الفراعنة في صدارة المجموعة..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره الحالي الأحد الماضي استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، حيث واجه منتخب الرأس الأخضر خارج مصر يوم الجمعة، ويخوض مباراة مع بوتسوانا على أرضه الثلاثاء المقبل.

واستمر منتخب مصر في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الرأس الأخضر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحل المنتخب الموريتاني في المركز الرابع بنفس الرصيد.

أهداف مباراة منتخب مصر أهداف مباراة منتخب مصر اليوم أمم أفريقيا 2023 بعثة منتخب مصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

وكيل كولر يكشف موقف السويسري من العروض الحالية.. ومستقبله مع الأهلي

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مواعيد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية