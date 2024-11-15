شاهد مقصية رونالدو.. فيديو أهداف مباراة البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

اكتسح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، نظيره المنتخب البولندي، بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

أهداف مباراة البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، أحرز اللاعب لياو مهاجم منتخب البرتغال الهدف الأول في شباك بولندا بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 72.

وتمكن برونو فيرنانديز نجم خط وسط منتخب البرتغال، من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني.

وسجل نيتو هدف منتخب البرتغال الرابع في شباك بولندا، عند الدقيقة 83 من الشوط الثاني.

ونجح النجم العالمي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني له والخامس لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 87 من الشوط الثاني.

وأحرز في الدقيقة 88 اللاعب ماركزوك هدف منتخب بولندا الوحيد في شباك البرتغال.

