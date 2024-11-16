بيراميدز يدعم هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

أعلن المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، دعمه الكامل للمهندس هاني أبوريدة وقائمته في انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 10 ديسمبر المقبل، مشددًا على أنه يرى أن أبوريدة هو الاختيار المثالي لقيادة كرة القدم المصرية خلال السنوات الأربعة المقبلة.

رئيس بيراميدز يدعم هاني أبو ريدة

أوضح رئيس نادي بيراميدز أن أبوريدة بما يمتلكه من ثقل واحترام عالمي، وخبرات محلية ودولية كبيرة، وكذلك كونه أقدم أعضاء مجلس الفيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، قادر على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وعودة الكرة المصرية لمسارها الطبيعي، كونها الرائدة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا.

شدد المهندس ممدوح عيد، على أن قائمة أبوريدة تضم مزيجا رائعا من الخبرة والشباب أصحاب التجارب الواعدة، ويتوقع لهم جميعا النجاح، ويتوسم فيهم تقديم الأفضل للكرة المصرية في المرحلة المقبلة.